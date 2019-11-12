先付款後服務　「和尚快遞」遭質疑宗教商業化　上月底Amazon下架

處理親人離世時，不少家屬都會邀請僧侶到靈堂做法事，美國龍頭電商平台亞馬遜（Amazon）在2015年與日本僧侶派遣公司「よりそう」合作，推出「和尚快遞服務」，讓客人透過亞馬遜下單，預約僧侶到指定地方主持法事，惟服務推出後引起大眾爭議，質疑兩者將宗教商業化，在多番爭持下，有關服務上月底正式從亞馬遜下架。

「和尚快遞」推出後備受爭議。示意圖。（美聯社）

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2015年僧侶派遣公司「よりそう」在亞馬遜上架後，成為一時熱話，生意額暴升，旗下更有超過1,300名僧侶。根據當時的定價，僧侶每小時的誦經基本費用為35,000日圓（約2,510港元），如要授予法號、同時在家與基地進行儀式等，都要額外收費。當客人經亞馬遜下單後，便留下詳細資料，如日期、時間、地點、宗教等，待受邀僧侶與家屬聯繫，確認流程等相當事宜後，則可前往進行法事。

不過，「和尚快遞」的電商運作模式卻引來不少爭議，被批評宗教商業化，在亞馬遜上架後，所有商品都有標價，當消費者將「和尚快遞」這項服務放進購物車後，就必須繳清款項才可獲得服務。然而，過往僧侶到家屬家中處理法事時，只會由家屬根據自己的經濟狀況隨心供奉，並不會由僧侶或寺廟決定收費，加上愈多派遣僧侶加入市場後，便可能會出現競價情況。

另外，繳稅也是另一爭議，過往完成法事後，家屬大多會給僧侶利市，用作供奉寺廟的香油錢，不用抽稅，但當「和尚快遞」成為「商品」後，則需繳付消費稅，此外亦涉及法人稅問題。

有見及此，「和尚快遞服務」終在上月24日從亞馬遜下架，不過家屬仍可在「よりそう」官網直接預約相關服務。

（綜合）