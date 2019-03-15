日本與香港10大不同　和尚能結婚　女人唔坐月　釘耳窿係去……

和中國一衣帶水的鄰國日本，在文化上有很多地方受到了中國的熏陶和影響。但是日本也有許多和我們不一樣的地方，有的事情可能是你要去了日本才會知道的，下面我們就一起來看看，兩國都有哪些不同之處。

在日本，AA制是一種在正常不過的事情了，無論是學生還是上班族，即使是異性之間，大家也不會覺得尷尬。（Gettyimages／視覺中國）

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1. 日本人請客吃飯

中國人很多情況下外出吃飯都會請客，尤其是成年人之間，如果一桌成年人還要AA，那彼此臉上都會很沒面子。但是在日本，AA制是一種在正常不過的事情了，無論是學生還是上班族，即使是異性之間，大家也不會覺得尷尬。但是也存在請客的情況，比如上級請下級，老師請學生，前輩請晚輩等。因為在日本社會中有一種老帶新的習慣，這是一種潛在的東西，日本人也習慣這種文化。另外，在結賬時，被請客的一方應該在門外等待付賬，因為錢包是很私人的東西，如果被看見會覺得很不舒服。

2. 日本人在哪穿耳洞？

還記得小編穿耳洞時就是站在賣耳環的小攤外，阿姨拿原子筆在耳朵上畫了兩個小圓點，然後拿了一個類似於釘書器的東西給扎進去的了，五塊錢搞定。可是日本人穿耳洞的地方非常匪夷所思，居然是婦產醫院或者整形醫院。針頭是與空氣隔絕包裝的，所以很衛生。也有的年輕人會選擇買穿耳洞的工具自己穿（這要對自己下手多狠）。不過自己在家穿費用比較低，一般3000日元（約港幣 210元）左右，如果在醫院的話，需要7000日元（約港幣 490元）左右。

日本人穿耳洞的地方非常匪夷所思，居然是婦產醫院或者整形醫院。（Gettyimages／視覺中國）

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