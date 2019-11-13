瀟灑駿馬慘被剪「超萌齊陰頭」秒變Q版動物　台網民：很哀怨的臉

現在很多人會幫家裡的貓貓狗狗做寵物美容，不過你有看過有人修剪馬的毛髮嗎？近日台灣網路上就流傳一組照片，一位職業是理髮師的網友去參觀馬場，只見眼前馬匹的毛髮長到蓋住眼睛，讓他忍不住動了歪念……

好想剪好想剪啊，這讓隨身攜帶修剪工具的他忍不住開始動刀……（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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網民留言：感受到毛髮的重要性了

「人家本來是走浪子路線的，偏偏你把他改成小瓜呆路線」、「你有想過牠的感受嗎？他的眼神從帥氣變無奈了啦！」、「帥氣馬兒變成草泥馬」、「原本的比較自然，剪完變小瓜呆」、「剛剪完頭髮要呆3天」、「妹妹頭，很哀怨的臉」、「哥的瀟灑神話瞬間變成Q版童話」、「人家帥氣飄逸的秀髮硬是變成了妹妹頭」。

看到馬兒一臉心神凝重的模樣，就好像在抱怨自己被剪了頭毛，也讓很多人笑回既然要剪，怎麼沒給他剪一個很潮的空氣瀏海呢？「馬的心裡os：要不是我在裡面還不踹得你吐膽汁」、「牠想分線～～不要齊瀏海」、「劉海打那麼厚，現在流行空氣劉海啦」、「馬：我說了我要空！氣！瀏！海！」、「馬：怎麼不是空氣瀏海？怎麼沒有打薄？說好的內彎弧度呢？」。

雖然齊瀏海跟自己帥帥的馬臉根本一點也不搭，不過剪完之後想必馬兒的視野也變清晰很多吧？「超可愛的，馬兒表示：我的視力變好了」、「突然看清眼前的世界，讓牠驚嚇」、「馬剪瀏海好可愛啊～」、「蠻貼心的～視野變遼闊！」。

至少視力變好了？（Facebook@爆廢公社公開版）

本編是覺得剪完之後變得可愛很多啊！不過畢竟是去參觀別人的馬場，若沒經過主人同意還是別隨意幫人家動物修剪髮型喔！

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