連環色魔禁錮強姦11人　變態蹂躪姐弟　迫受害人母親聽慘叫聲

英國一名變態男子涉嫌在多個郡市性侵和綁架11人，受害者年齡介乎11歲至71歲，其中有兩人是姐弟關係，變態男蹂躪兩人期間，還強迫他們的母親在旁聽慘叫聲，變態男瘋狂犯案兩周後落網，沒有絲毫悔意，更言語挑釁警員，狂言：「若果你們在發生首兩宗案件前捉到我，其餘的就不會發生」。

34歲被告麥卡恩（Joseph McCann）涉嫌於今年4月至5月，在倫敦、曼徹斯特、赫特福德郡（Hertfordshire）、蘭開夏郡（Lancashire）和柴郡（Cheshire）5個郡市進行連環性侵和綁架。

首名女受害人年僅21歲，她於4月20日離開赫特福德郡屈福特（Watford）一間夜店，歸家途中突遭麥卡恩用刀指向喉嚨威嚇並說：「我不同意打女人。」麥卡恩隨即強行帶受害人到自己的寓所性侵。

麥卡恩於5日後再犯案，在倫敦西北部綁架另一名21歲女子，當她被麥卡恩擄走並帶上一部汽車時，赫見車內有另一名女子；據稱該名女子25歲，是在倫敦東部被擄走，其時已被麥卡恩禁錮14小時。兩女在車內先後被麥卡恩數度強姦，最終靠著拿起一瓶伏特加酒狂砸麥卡恩才成功逃離魔掌。

少女跳窗赤裸向鄰居求救

麥卡恩食髓知味，驅車往北部尋找新「獵物」，並於5月5日一天內綁架、禁錮及性侵另外8名受害人；其中一名30歲女受害人是在酒吧認識麥卡恩，喝醉後被跟隨返回住所，麥卡恩用電線綁將她在床上，她的一對分別11歲和17歲子女被吵醒，麥卡恩對他們進行性侵，期間麥卡恩更強迫兩人的母親聽慘叫聲。

三母子被禁錮一段時間後，少女奮不顧身跳出窗外，赤裸跑去向鄰居求救，才揭發這宗變態禁錮性侵案。

然而，麥卡恩逃避拘捕期間，徒手襲擊一名71歲老婦，將她擄走及強姦後，再強迫她駕車四處尋找獵物；麥卡恩在街上先後擄走兩名同為13歲的少年和少女，並在車上性侵。

麥卡恩後來又擄走兩名14歲少女，期間載她們往油站買避孕套，但在一處迴旋處見到警車，他隨即猛烈將撞向警車尾部，導致警車與前方的私家車相撞，然後麥卡恩將留兩名少女在車內逃之夭夭。

警方翌日在多處設置路障，在截查一輛的士時發現麥卡恩，他一度下車逃跑，但最終被警方在一棵樹下拘捕。麥卡恩被控告37項涉及性侵、禁錮和綁架的罪行，案件近日開審。