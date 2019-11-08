【社工涉性侵智障女】被告向警員稱女童同意被摸　並要求他這樣做

特殊學校社工涉在校內校外，多番性侵患有自閉症的輕度智障女生，案件今（8日）在高院續審時，控方傳召拘捕社工的警員作供。警員指，社工在被捕後否認強姦女生，但承認曾摸胸和指插下體等，被告指女童不但同意，他並引述被告指女童「要求我咁做」。

被告翟光輝合共被控19項涉及性侵的罪名，案件在高等法院審訊。(資料圖片)

警員黃健沖作供指，於去年7月16日於元朗錦繡花園一單位，以強姦罪名拘捕被告翟光輝。警員當時向被告稱，被告涉於同年4月4日中午，相約一名輕度智障的女童，並帶對方到天台單位。被告涉在單位內脫去他和女童的衣服，然後摸和鍚對方，以及啜對方下體。被告又涉在女童不同意下，把陽具插入對方下體，期間有使用潤滑劑和安全套。

被告警誡下否認強姦

黃續指，被告在警誡下稱，他沒有強姦女童，但曾摸她的胸，並有吻和用手指插女童下體。被告稱女童同意，並有「要求我咁做」。被告又稱他曾使用安全套，但只以陽具摩擦女童的下體，未有插入。

被告翟光輝，57歲。他被控19項罪名，包括非禮、強姦、企圖強姦，企圖在未經同意下作出肛交，及與精神上無行為能力的人非法性交及肛交等，而事主X案發時介乎15至16歲。

案件下周二續審。

案件編號：HCCC109/2019