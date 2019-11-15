與重病父相依為命　11歲男童怕遭房東趕走　每日放學擺攤賣襪養家

小學生本應無憂無慮的讀書和玩耍，但台灣桃園一名小學男生，卻因為要照顧患重病的父親，每天放學後都要到街上擺攤，賺取醫藥費、房租和生活費。最近有慈善團體將男童的遭遇分享至facebook，不少好心人都表示希望幫忙，提出代購、送飯等善舉。

鈞鈞每放學都會擺攤，而他昨晚終於拿到「人生的第一百元」。（fb「承天府環島慈善會」圖片）

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當地團體「承天府環島慈善會」昨晚發帖，稱年僅11歲的鈞鈞一直與爸爸相依為命，他們曾申請低收入戶資格但不成功，成為了「社會角落的邊緣戶」。鈞鈞的爸爸早前出現肝硬化腹水和糖尿病，無法繼續工作維持生計，令一家生活陷入瓶頸；鈞鈞雖一直忙於照顧爸爸，但同時擔心二人會被房東趕走，又希望賺點生活費讓爸爸不用經常餓肚子和去看病，故放棄去課後輔導班，走到街上擺攤賣襪。

帖文呼籲有心人可以幫助鈞鈞，到其攤位買襪好讓他能早點回家休息，又指昨晚鈞鈞終於在「開店」兩小時拿到「人生的第一百元」，令他開心到合不攏嘴。

帖文一出，大批網民留言大讚鈞鈞「好孩子」，表示會抽時間去光顧「掃攤」，或者組團代購，亦有當地中壢火車站的便當店老闆娘表明「每天都讓（鈞鈞）父子免費吃便當」。不過，另有人提出鈞鈞一家長遠應有政府援助，以免影響鈞鈞學業，「這只能短暫，還是找有關單位定期給與補助」、「大家幫忙給他有時間好好的讀書，不要每天作生意，荒廢了課業」。

（facebook）