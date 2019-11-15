紐約療養院每年有「不速之客」生蛋　職員悉心準備兼護駕超治癒

療養院除了照顧病人，原來連動物都會保護！紐約一間療養院每年都會有「不速之客」到訪，更會在院內生蛋，職員表示鴨媽媽每年獨自前來，但離去時變成一整隊「鴨軍隊」，非常神奇。不少院內的老友記亦是鴨媽媽的粉絲，每年知道牠到訪亦非常開心，表示為整間療養院帶來愉快氣氛。

鴨媽媽與一班子女在療養院大樓內像巡遊般，與老友記說再見，然後回歸到大自然。（「Thompson Health」fb圖片）

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位於紐約卡南代瓜市（Canandaigua）的療養院「Thompson Health」於facebook上載相片，他們指每年都有鴨媽媽走入院內生蛋，當孵至小鴨從蛋中破殼而出，不少老友記一起見證着新生命的誕生。

鴨媽媽每年的到來對療養院職員及老友記猶如盛事，職員不但會在後花園鋪好塑膠充氣泳池及樓梯等，讓鴨媽媽與牠的新生子女可以有暫時的棲身地。不少老友記在鴨媽媽逗留期間，甚至會去觀察牠孵蛋的情況，形容每年都見到新生命健康成長非常開心。

到鴨媽媽要帶走子女時，職員則會細心地撥動紙板指示鴨子的行走路線，鴨媽媽與一班子女之後亦會在療養院大樓內像巡遊般，與老友記說再見，然後回歸大自然。

許多網民看完照片都感到窩心，又稱鴨媽媽可能覺得療養院有安全感，所以每年回去生蛋。有專家指，不少動物的住所與城市建築物相近，故牠們在人類生活的地方築巢和生蛋都是常見的事，只要大家能和平共處，對動物來說已是最好的保護。

（綜合）