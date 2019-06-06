【治癒】日本愛心警察帶鴨仔過馬路　網民激讚：超專業工作態度

不少警察對動物亦非常有愛心，最近日本有網民於Twitter上載影片，表示在便利店外目擊到2名警察為鴨媽媽與牠的寶貝子女帶路，片中可見該2名警察不但非常緊張地保護鴨母子的安全，更溫柔地拍着鴨媽媽的背，提醒牠走路的方向。其他網民看後紛紛表示畫面超有愛，他們更大讚警察的認真工作態度：「辛苦你們了！」

北海道市內一便利店有不少民眾正在圍觀2名警察幫助鴨母子離開便利店範圍。（「sibaken_games」Twitter片段截圖）

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該日本網民於星期日（2日）上載影片，顯示於北海道市內一便利店有不少民眾正在圍觀2名警察的執勤情況。原來有鴨媽媽與牠的子女似乎迷路，加上牠們身處的位置正是便利店外的停車場，2名警察遂希望幫助鴨母子離開危險範圍。

片中可見，2名警察正俯身保護鴨母子，又手持紅色的方向牌為牠們開路。不過鴨媽媽走路期間不時回頭望，好像對方向有點猶豫：「真的是這樣走嗎？」其中一名警察見狀更不時輕拍鴨媽媽的背，提醒牠要帶着一眾子女繼續走。

雖然片段並無交代鴨母子的最後結局，但網民看過後亦表示非常可愛，「鴨子們走路很治癒」，他們更大讚警察亦非常用心幫助小動物，果然是專業的工作態度，「謝謝你們」、「有愛心的警察啊」。

（Twitter）