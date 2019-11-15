同母異父兄妹亂倫生6孩　憂曝光殺兩子　倖存子女望父母入獄300年

英國發生一宗恐怖倫常慘案，一對同母異父的兄妹，多年來發展亂倫關係，誕下6名子女。今年中，二人擔心被揭發子女是亂倫所生，竟試圖殺光他們，用藥謀殺事敗後，先後用睡袍的繩及徒手勒死兩名年長兒子，又試圖浸死年幼的兒子。日前，法院判處兩兄妹終身監禁，惟倖存的4名孩子目擊兩兄長被殺，擔心會對他們造成嚴重的精神創傷，其中一名孩子甚至告訴社工，害怕自己長大後會變成殺人犯，更希望父母可以入獄300年。

Sarah Barrass聲稱擔心亂倫所生的孩子被帶走，竟決定殺光他們。（英國警方圖片）

Brandon Machin稱殺死孩子是妹妹的主意。（英國警方圖片）

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35歲的巴拉斯（Sarah Barrass）和39歲的馬欽（Brandon Machin）是同母異父的兄妹，來自一個問題家庭，很早已發展一段亂倫關係，兩人誕下6名孩子，兩名長子14歲的布雷克（Blake Barrass）和13歲的特里斯坦（Tristan Barrass），同於5月24日在英國謝菲爾德（Sheffield）的住所被殺。法庭資料顯示，倖存的4名孩子，兩名年齡13歲以下，另外二人不足3歲。

案情指，巴拉斯在謝菲爾德（Sheffield）住所附近蒐集了一些藥物，包括用於治療過度活躍症（ADHD）的藥物，她先強迫4名年長的孩子服藥。發現藥物無法殺死孩子時，巴拉斯稱「我給了他們生命，也可以奪走」，隨即在網上搜索其他殺人方法，包括令孩子窒息、勒死或浸死等，又在社交平台發帖，說自己的孩子患病，並告知馬欽藥殺孩子不果，叫他前來。

巴拉斯先用睡袍的繩勒死二子特里斯坦，孩子不停呼喊停止及掙扎，她勒了足足3分鐘。長子布雷克走入房間，大叫媽媽正殺死弟弟特里斯坦，之後馬欽再用雙手勒死布雷克，二人再用垃圾膠袋套在兩名孩子頭上，確保他們一定死亡。巴拉斯行兇後前往洗澡，試圖在浴缸浸死其中一名年幼孩子，他在水中掙扎、哭泣尖叫。

巴拉斯發現浸不死孩子後，她帶4名孩子入房再報警，打算將殺人責任推到馬欽身上。警方到場後，她先謊稱已被殺的兩名孩子和鄰居在一起，不過其中一名孩子即時向警察示意，把手伸到自己的頸，表達他們已被殺的意思。巴拉斯馬上阻止，說「別這樣，別說」，警方察覺事情有異並展開調查。馬欽供稱謀殺孩子是巴拉斯的主意，她寧願殺死孩子再自殺，也不願意和他們分離。

檢察官在庭上表示，6名孩子一直跟隨母親生活，鄰居們以為她是個充滿愛心的單親媽媽，事實上她的哥哥、即孩子的生父馬欽一直供養他們，但其他人都不知情。6名孩子均不知道生父的真實身份，「他們相信並告知現場人員，他們的父親已經死於第二次世界大戰」。

亂倫兄妹分別承認兩項謀殺罪，串謀謀殺6個孩子和5項謀殺未遂罪，日前被判終身監禁，最低刑期是35年，可於70多歲時申請假釋。

然而觸發二人狠心殺死親兒，因為二子特里斯坦被指控性侵一名年幼的孩子，巴拉斯擔心萬一被當局調查，事件會穿煲，繼而令所有孩子被帶走。巴拉斯曾向朋友發信，稱「我已經想到解決目前混亂局面的所有可能辦法」。巴拉斯代表律師求情時稱其當事人受到嚴重的童年創傷，在家中被忽視，除了受到精神、肉體傷害，甚至還被性虐待，無法忍受自己和孩子被拆散。

法官稱巴拉斯認為自己愛孩子並害怕分離，卻想操控別人性命。檢察官斥二人罪行駭人聽聞，震驚整個社區，而倖存的孩子目擊兩名兄長被殺，造成的創傷令人難以想像。更人擔心的是，其中一名倖存孩子告訴社工，他們擔心自己將來會成為殺人兇手，並表示希望父母入獄300年。

（綜合）