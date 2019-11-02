【泰式亂倫】父與囡囡失散14年後重逢失蹤　1年後驚變「嫩妻」

父女突然失蹤，親友當然憂心不已，惟泰國這宗失蹤案情節卻超離奇，因父女失蹤一年後，女兒竟成為父親的「嫰妻」！事件中的父親在女兒出生不久，即拋妻棄女另結新歡，女兒14歲時才與父親重逢，卻發展出不倫戀，其後更決定私奔。繼母對事件懵然不知，直至一年後，在社交平台看到老公上載16歲「嫩妻照」才揭發事件。父親被捕後竟辯稱「被女兒綁架」，才會首次發生性行為，但女兒稱自14歲重逢後就常與父親性交。

現年42歲的泰國男子與16歲女兒亂倫私奔，最終因拍照上載社交網站而被揭發。（AmarinTV34新聞截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

泰國傳媒報道，涉事的父親現年42歲，其女兒則16歲，男子多年前與前任妻子誕下女兒後便另結新歡，他離家時女兒只有8個月大，他其後與另一女子再婚。

直至女兒14歲，打電話給父親稱難以忍受與媽媽同住，又稱接受不了新爸爸，父親私下把女兒帶走，父女重逢後，女孩與父親及繼母同住。

其後父女突然失蹤，繼母遍尋不獲，沒有父女任何消息達1年之久。直至最近，繼母發現丈夫突然在社交平台上載照片，自稱有一名年輕妻子，她一眼就認出「嫰妻」是丈夫的女兒，於是報警。

泰國警方拘捕這名亂倫父後，他竟然說有天睡覺時「被女兒綁架」，父女才有了第一次性行為，自此事情變得一發不可收拾。但女兒卻供稱，從14歲起就常和父親性交，父女關係像夫妻一樣，她已被送到當地的社福機構接受輔導。而二人住處的鄰居說，一直以為他們只是年紀相差較大的情侶，沒想過竟是父女關係。

（Khaosod）