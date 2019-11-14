鹿晗22歲女友關曉彤新廣告曝光　黑眼圈如老十年　幽默化解獲激讚

內地女星關曉彤自與鹿吟公開戀情後，特別受網民關注，她近日的一輯新廣告照就成為議論焦點，年僅22歲的她，照片中竟皮膚黯淡，更驚現超勁黑眼圈，令人詫異擔心其健康狀況，並轟其公司未保護好藝人。事後其工作室竟回應稱是想追求自然效果，照片中以素顏為基礎，再次引起粉絲的戰火，最終關曉彤一個幽默回應，令粉絲收晒火，她更被大讚為人有氣量。

廣告照中的關曉彤氣色欠佳，黑眼圈十分顯眼。（微博圖片）

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被讚為「國民初戀」的關曉彤，樣子甜美清秀，平日也以少女味打扮為主，少有濃妝艷沫示人，這次的廣告照曝光，不少人都高呼說她32歲也有人相信，只因照片中的她疲態畢現，皮膚發黃沒光澤，有別平日白嫩的形象，更災難是她的雙眼下竟現超勁黑眼圈，猶如捱了幾晚通宵一樣，令人擔心她的情況。

有人怪責負責修圖的人不負責任，有人稱這樣的廣告根本沒有說服力，有人擔心她是否休息不足健康欠佳，更有人把矛頭指向其公司，認為未有為她認真把關，竟放任把差劣照片流出去。

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事後關曉彤的工作室特別在微博解釋事件，就事件令粉絲擔心感抱歉，說該廣告拍攝「希望追求極度自然的效果，所以妝容全部以素顏為基礎，以呈現更趨近於自己的效果」。惟粉絲對解釋仍然不收貨，批「我看連打光都沒有打，關素顏什麼事」，有人怒勸關曉彤應換了專業團隊幫忙，以免受連累。

關曉彤有國民初戀之稱，長相甜美清秀。（微博@關曉彤）

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面對這次的事業危機，關曉彤縱被批評皮膚欠佳又老十歲，卻始終沒有動氣，反而鬼馬地在微博上載照片，刻意的把眼下位置塗黑，笑稱「轉發這個黑眼圈，讓你心情好運氣佳哦~」，引來網民一笑，一場輿論爭議，也隨之被化解，關曉彤的大方表現，也被大讚聰明而有量度。

（微博）