客人訂兩塊炸雞排　發現貴1蚊竟棄單不要　老闆娘：怎會有這種人

不少店家可能都會偷偷加點價，台灣一名雞排店老闆娘透露，日前有客人以電話訂了2塊雞排，想不到當客人到現場，發現本來35台幣（約8.9港元）的雞排加了5台幣（約1.3港元），客人竟因此棄單不買，氣得老闆即時反擊。

老闆娘事後忍不住再傳訊息給對方，「雞排已經炸好了，你就算不要也應該告知？」。（爆怨公社fb圖片）

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老闆娘在facebook群組「爆怨公社」發文，表示有客人打電話去訂雞排，到現場拿雞排時，才發現價格不一樣，客人詢問：「怎麼不是35？」她解釋已經漲價至40台幣（約10.3港元）很久了，沒想到對方一直糾結加價，最後更索性不買直接走人，害老闆娘白白浪費2塊雞排，氣得直斥：「真的氣死人了，怎麼會有這種人，X！」她事後也忍不住再傳訊息給對方，「雞排已經炸好了，你就算不要也應該告知？」，並表示會尋求途徑，以討回公道。

不少網民看過帖文後，紛紛留言炮轟客人的行徑，「可憐，多10元拿不出來」、「漲5元而已，這樣還敢去外面買雞排吃！吃米不知米價耶」、「太不要臉了吧…」、「沒錢就不要跟人家吃雞排」、「訂了就應該拿，不然炸好的東西怎麼處理」。