流浪狗被誘捕結紮　倒地前一刻緊抱「佢」 　畫面心酸感動近萬人

養寵物是一生的責任，牠可能只是你生活的其中一部分，而你卻是牠的一切。專門拯救流浪貓狗的台灣組織「浪愛繼續-tnvr小隊」，日前誘捕一隻流浪狗時，身中麻醉槍的狗狗不斷掙扎及逃走，最終倒在一個殘舊的毛公仔旁，而毛公仔的真正身份，令誘捕人員不禁感動淚崩，慨嘆：「能有家誰想流浪？」

流浪狗倒地前一刻仍緊抱陪伴牠的毛公仔，這是牠僅有的一份安全感，畫面令人心酸。（fb專頁「浪愛繼續-tnvr小隊」圖片）

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「浪愛繼續-tnvr小隊」昨晚在facebook專頁發文，指誘捕流浪狗「黃黃」時，見牠不斷掙扎狂奔，甚至一度消失於誘捕人員視線範圍內，眾人找牠很久不果，快要打算放棄時，在一草叢角落找到牠，然而下秒的畫面令全場心酸。

「原來牠衝回這個小象布偶旁！」誘捕人員表示，黃黃逃避追捕時，只想跑到疑似跟牠一同被遺棄的大象毛公仔旁，「這些孤單的夜晚、不知下一餐何時何地的每一天，小象是牠的唯一精神支柱，無論如何……在倒下的最後一刻，也都要回到牠認為的家人身旁」。

誘捕小隊在fb講述事件。（fb專頁「浪愛繼續-tnvr小隊」截圖）

從管理員上載的照片所見，狗如其名、啡黃色的黃黃倒在草叢中，緊抱着身旁一隻骯髒的淺黃色小象毛公仔，畫面令人相當痛心，令小隊成員不禁感慨道：「能有家誰想流浪？」

照片感動逾9千網民，不少人紛紛留言表示心痛，又祝福狗狗能找到新主人，「希望黃黃能夠找到溫暖的家，狗狗真的很真誠不離不棄」、「祝福黃黃有專屬的疼愛」，亦有人提醒大家應支持領養不購買。

（fb專頁「浪愛繼續-tnvr小隊」）