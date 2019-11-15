Angelababy上內地節目量腰圍嚇親人　男主持即場度頭圍粗過佢條腰

不少女生都以擁有一條纖腰為傲，出名紙片人的Angelababy日前出席節目當嘉賓，大玩即場量腰圍，一度即時嚇親主持人，沒想到其腰圍僅54cm，計起來即只有約21吋，男主持人聽到後驚呼「比我的頭圍還要小」，眾人不信為男主持量頭圍，結果其頭圍約60cm，令眾人驚訝。

最初由男主持為Angelababy量腰圍，Angelababy即時憋氣深呼吸。（《《變身總動員》節目截圖》）

Angelababy日前出席內地節目《變身總動員》，穿上露腰裝的她，一出場即被捉住量腰圍，她搞笑的吸氣憋得臉也紅了，還叫正在量的女主持沈夢辰「量緊一點」，結果沈夢辰認真一量，報出54cm的答案，換算一下即約21吋腰。這個答案一出，一旁的男主持方家翊忍不住驚呼，「我想報一下，我的頭圍是56」，令在場眾人嚇倒，沒想到他的頭比Angelababy的腰還要粗。節目亦因而掀起一場量頭圍大賽，眾人皆停下量一量頭圍，剛說自己56cm的男主持，一度竟有60cm，令他尷尬笑稱「怎麼又長了4cm」。

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量腰圍全過程逐格睇

+ 8 + 7 + 6

被問到常被網民批評會否退出，Angelababy回應被讚十分大方。（《《變身總動員》節目截圖》）

另一女主持馬薇薇即笑他作為諧星沒理由要報細數，結果馬亦被抓住量一量，結果是56cm，Angelababy最後也逃不過量頭圍一役，結果原來其頭圍約50cm，竟然只比腰部瘦了4cm。不少網民都對其纖腰感羨慕，稱真是小蠻腰，又搞笑稱瘦削如Angelababy，量腰時也一樣不敢呼吸，笑指再瘦的女子也希望自己再瘦一點。

另外，節目中Angelababy被主持問到經常被網民批評責罵，有沒有想過退出娛樂圈，結果Angelababy回答，「如果我離開了，他們可是會少了很多樂趣吧」，這個回應亦被讚十分大方得體。