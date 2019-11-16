上輩子是貓嗎？男友跟主子神同步睡姿勁驚奇　網民指這樣睡代表…

「你上輩子是貓咪嗎？」台灣有女網民日前在討論區分享一個「驚人發現」，只見其男朋友的睡姿，竟跟室友的家貓一模一樣，令她大感神奇。不少網民看後則指，很多人都有同一睡姿，相信是因為這個動作較有安全感。

台女指其男朋友的睡姿，竟跟室友的家貓一模一樣，令她大感神奇。（Dcard圖片）

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該網民在Dcard討論區發文，指飯後回家眠一眠，醒來時卻看到男友跟室友的黑色貓咪並排睡在床上，場面令她瞬間傻眼，皆因他倆的睡姿完全一致。從附載照片可見，他們頭一張是背對背的睡着，腿部屈曲；另一張則是一前一後，整個身軀呈弧型狀態。但最令人驚奇的是，貓咪和男友都是把雙手夾在兩腿之間，樓主因而忍不住大呼「我是覺得我養了兩隻貓咪！」又問道「我男朋友上輩子是不是一隻貓？」

台女指其男朋友的睡姿，竟跟室友的家貓一模一樣，令她大感神奇。（Dcard圖片）

其他網民看完照片都感神奇，大讚場面可愛，「是貓學他的動作？」又笑言樓主男友上輩子應該是貓王。有不少網民則指，這睡姿超普遍，「你男友跟我男友好像哦！我還以為是我拍他的照片，他也會夾手手睡」，因而相信是「夾手手較有安全感」。

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