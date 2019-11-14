主子搭飛機超重2KG　俄男搵瘦貓過磅掉包上機　事後曬命穿煲GG

每次奴才出遠門都捨不得家中寵物，可以怎麼辦？一名俄羅斯男子加林（Mikhail Galin）最近帶同主子維克多（Viktor）乘搭俄羅斯航空（Aeroflot）去海參崴，但主子過磅時超重2KG（約4.4磅），被航空公司要求放貨艙運送，不可進入乘客機艙。加林想出掉包大計，他借來一隻跟主子想像的輕磅貓，讓替身完成登記手續，順利偷龍轉鳳帶肥貓主子上機，誰知事後他在fb風騷大曬與主子在機艙上的合照，東窗事發後航空公司決定取消他所有飛行里數作懲罰。

俄羅斯男子加林最近帶同主子維克多乘搭飛機到海參崴，但過磅時發現牠超重2KG，主人決定偷偷掉包，結果成功帶主子乘搭商務艙。（Mikhail Galin fb圖片）

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加林上周三（6日）於facebook撰文，分享與主子維克多乘搭飛機的經歷。他指本來要帶維克多坐飛機由拉脫維亞到海參崴（Vladivostok），中途於莫斯科轉機。然而俄羅斯航空公司Aeroflot規定，所有寵物及盛載寵物的袋或籠子的總重量不得超過17.6磅（約8KG），但維克多卻重22磅（約10KG），即超重2KG。

航空公司表示維克多超重2公斤，不能與加林同坐乘客機艙，只可以獨坐行李艙。加林稱主子剛試過以這樣的方式從拉脫維亞飛到莫斯科，但6小時的機程讓牠受不了，加林想像不了主子如何獨自被困籠中8小時。他於是放棄這趟航班，再用飛行里數重新預定2日後到海參崴的航班。

加林在fb風騷大曬與主子在機艙上的合照，東窗事發後航空公司決定取消他所有飛行里數作懲罰。（Mikhail Galin fb圖片）

加林為了讓主子可以順利坐乘客艙，絞盡腦汁想辦法，最後想到偷龍轉鳳大計。他向朋友借一隻與維克多相似、但體重較輕的貓，辦理登記手續時帶替身磅重，航行公司職員沒有發現被掉包，更稱維克多的體重符合規定，最後加林把「臨時演員」交還給朋友後，成功帶維克多上商務艙享受旅程。

事後他竟於fb大曬與維克多坐商務艙的照片，隨即被航空公司發現事件，更調查閉路電視片段發現他掉包。結果加林因為違規，除了被褫奪航空公司會員資格，更喪失辛苦儲下的37萬里數。

加林於fb上載維克多小時的照片，表示在牠1個月大時領養，坦言與主子感情深厚，但因為工作需要長期到外國居住，唯有帶維克多一同前往。（Mikhail Galin fb圖片）

加林事後再於fb撰文解釋，指他於維克多1個月大時領養主子，與維克多感情深厚，但因為工作需要長期到外國居住，唯有帶維克多一同前往。碰巧維克多最近需要吃特別餐，所以才堅持帶牠同坐商務艙，希望好好照顧牠。他承認事前知道自已違規，惟建議航空公司考慮放寬限制，讓主人可以帶同超重的寵物同坐乘客機艙。

（Washington Post、BBC）