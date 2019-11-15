25歲美女藥劑師詩麗通圓夢摘下后冠　成首位泰國佳麗勝出國際小姐

新58屆國際小姐（Miss International）出爐了，絕對是美貌與智慧並重！25歲泰國籍藥劑師詩麗通（Sireethorn Leearamwat）贏得后冠，成為歷來首位在國際小姐大賽勝出的泰國佳麗。

泰國籍藥劑師詩麗通（Sireethorn Leearamwat）贏得后冠，成為歷來首位在國際小姐大賽勝出的泰國佳麗。（IG「missinternationalofficial」圖片）

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25歲的詩麗通畢業於泰國頂尖學府瑪希敦大學（Mahidol University），職業是一位藥劑師，她先從家鄉當選為泰國代表取得參賽資格後，再在日前的「國際小姐大賽」上擊敗世界各國82位佳麗競爭，歷史性贏得冠軍。

她在致辭時表示，早前當選泰國小姐時遭受各方批評，但從未放棄，更指「我敢於夢想成為選美皇后」。詩麗通亦希望能成為泰國的驕傲，希望以自己的故事鼓舞他人，「如果像我這樣的普通女孩做得到，所有人都做得到」。

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「國際小姐」是日本自1960年以來一年一度的選美比賽，與環球小姐（Miss Universe）、世界小姐（Miss World）、地球小姐（Miss Earth）合稱為「全球四大選美比賽」。繼1965年的阿帕絲拉（Apasra Hongsakula）與1988年的彭緹（Porntip Nakhirunkanok）先後摘下環球小姐后冠後，詩麗通是第三位贏得四大選美比賽的泰國人。

（綜合）