台媽網購崩壞Elsa公仔呻中伏　網民建議趁機教女：唔洗頭就變成咁

芭比娃娃是很多小女生最喜歡的玩具之一，廠商也會推出各種不同卡通人物版本的娃娃！然而有位媽媽近期就在爆怨公社提到，分享買到了一隻有「地中海禿頭」的Elsa公仔，讓他忍不住抱怨「廠商您就不能搞得專業點嗎？」，還向網友們求助要如何向女兒解釋Elsa的髮量問題，笑翻不少網友！

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「毛也太少了吧」、「Elsa當女王壓力過大，導致圓形禿擴散整個頭頂」、「近年Elsa1人管理國家，是很勞心勞力的，要體諒一下」、「瞬間讓我大笑」、「因為都let it go了～～～」、「Elsa壓力大被鬼剃頭XD」、「她最近拍第二集FROZEN壓力大！！」

髮量取決於價格？

「價格高的頭髮好像都會比較多」、「這是便宜貨的芭比娃娃吧」、「如果是便宜款好像都這樣，真的是一分錢一分貨」、「一分錢一分貨，找到糟糕的髮型設計師」、「通常便宜的只有一圈頭髮，要買正版的髮量才會多」

網笑：現成的反面教材

雖然買到禿頭的Elsa公仔讓這位媽媽心慌慌，不過網友也鼓勵她其實可以給女兒來個機會教育，平常不吃什麼蔬菜都趁機拿來說嘴一下啊≖‿≖

「藉機教育女兒，不要因為人家頭髮少很奇怪就討厭對方XD」、「教育他不能吃太鹹、不能吃味精XD」、「Elsa挑食不吃菜才掉頭髮」、「如果不多吃青菜，就會像Elsa一樣」、「因為糖果吃太多，所以生病掉頭髮！」、「跟女兒說因為送貨期間太多天沒洗頭的關係」

同病相憐的掉髮芭比們（點圖放大▼）

這個Elsa真的很不行，會讓小女兒留下陰影啦！

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