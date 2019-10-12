網購變騙案　台女買枕頭套竟收到金鏈　網民提醒小心詐騙集團敲詐

網購已成為很多香港人生活不能缺少的一部分，收貨的一刻往往最興奮，但因網購而墮進騙案就非常可怕。有台女日前於facebook分享，指花了380多港元網購枕頭套，付款取貨後才發現貨不對辦，後來才知道收貨通知疑由詐騙集團發出，擔心會墮入陷阱被進一步敲詐。

台女花了380多港元網購枕頭套，收貨後卻發現紙盒內只是一條金色的金屬鏈。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該台女日前於fb群組「爆怨公社」發文，稱早前於一網站訂購了價值1500台幣（約384港元）的枕頭套，收貨後才需付款。落單後數日，她收到一則有齊其姓名及訂單編號等資料的短訊，通知貨品已運抵便利店，遂不虞有詐前往便利店打算取貨付款。

她事後分享被騙經歷，才得知遇上新型詐騙手法。（fb群組「爆怨公社」圖片）

台女取貨後即時「開箱」，竟發現盒內的並非她購買的枕頭套，而是一條金色的金屬鏈，於是查閱購物網站，發現資料顯示枕頭套還未發貨，才知道自己被騙，但當時她已付款。

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她事後分享被騙經歷，指自己沒有先查看網站資料便付款取貨是非常魯莽，慨嘆：「1500元（台幣）就當做買個教訓。」樓主的經歷引起網民討論，有人直指這是詐騙集團的新式手法，稱騙徒會偷取買家的資料，假冒購物網站發送到貨訊息，令大意的賣家付款購入完全無關的貨品，建議她盡快嘗試退貨。

有人更指詐騙集團或有進一步行動，提醒樓主要拍下「開箱」短片及為箱內的物品拍下相片，因騙徒有可能傳來「發錯貨」的通知短訊，聲稱曾寄出名貴的金鏈或珠寶，如買家沒有開箱證明，便會遭對方質疑已「偷龍轉鳳」，藉以敲詐金錢。