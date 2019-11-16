仙氣運動系美女竟是台灣檢察官　網民搶住要自首：愛上你是罪過

人生沒事別跑警察局和法院，但如果是美女檢察官在等你呢？最近台灣有一位爆紅的正妹檢察官，甜美的外表不用說，還能文能武，集各項優點於一身，被網友分享到討論區後也是瞬間就推爆，足見她的超高人氣！廢話就不多說了，趕緊來揭開她的神秘面紗吧！

台灣美女檢察官劉昱吟（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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劉昱吟，桃園地檢署檢察官，長相甜美，身材姣好，個性也是一級棒。平常除了打擊犯罪，更是一位運動健將，是長跑、自行車和游泳的三鐵好手，甚至連滑雪都難不倒她！

此外，她的藝術細胞也是十分發達，畫畫更是她紓壓的好夥伴，她時常在IG上與大家分享作品，吸引不少人追蹤按讚，對她來說可以畫畫的日子都是好日子！

這樣一個完美的人，實在是挑不到缺點，就連平常講話酸溜溜的鄉民們，也都是讚譽有加，紛紛說好想被起訴？「意圖使人犯罪」、「不用搜查令也能來搜我❤」、「快來起訴我」、「美女檢察官，我要自首！」、「我欠起訴……愛上妳是罪過」。

而細看大家的留言，發現認識她的人竟然滿多的！根據情報顯示，她好像還有在上課，雖然不知道是上什麼課，但誰能告訴我該到哪裡報名呢？「每週上課都可以見到本人，覺得幸福」、「推本人超正～上課小確幸！！！」、「這邊莫名變她學生集合地了，不得不說當她學生真的幸福」、「本人超正超美」。

另外工作之餘，她也十分懂得享受人生，忙完手邊大案子，就會安排出遊，常可以看到她分享旅行的照片，看著照片就彷彿也跟著出國了一樣。

最後提供一個珍貴的情報，目前的她好像是單身！嘿嘿，也就是說在座的各位都有機會，是不是該主動出擊了啊？

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