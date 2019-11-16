抹布離奇消失　家中洗衣機破洞驚見老鼠群　網民：不殺就等被侵略

若在家中發現老鼠，大部分人應該都嚇得驚慌失措。有台女近日在facebook群組「爆怨公社」發文，稱最近家裏的抹布經常離奇消失，她媽媽某天查看洗衣機時，驚見底部有個洞口，並發現有5隻老鼠藏身其中。台女在網上求救，網民紛紛勸她「處理掉」，直指「不殺就等着被牠們侵略吧」。

台女的媽媽某天查看洗衣機底部時，驚見洞口內有5隻老鼠藏身其中。（fb「爆怨公社」圖片）

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該台女表示，最近家中抹布經常消失，令她感到不尋常，某天媽媽突然大叫，才發現洗衣機底部被咬出一個洞，而裏面更藏着5隻老鼠。據照片所見，洗衣機底部的角落被咬爛，而清出來的垃圾堆中，有破損的塑膠袋、布碎，甚至應已失蹤多天的長抹布。台女難掩驚慌，又表示「洗衣機底部都被咬成這樣，難道還真的要留下來養嗎？請不要跟我說什麼不能殺生的這類狗屁話。來！誰要我送誰」。

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帖文一出，不少網民同樣被嚇一跳，紛紛勸樓主盡快滅鼠以防後患，「建議鼠仔就處理掉，不然老鼠超會生的」、「這不殺妳會後悔」、「不殺就等着被牠們侵略吧」；也有人坦言若是自己遇上同一情況，也不敢做什麼，「我看到也會很無奈欸，不敢自己殺也不敢留着」、「天呀我超怕老鼠，我無法」。

（fb群組「爆怨公社」）