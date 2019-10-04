打開洗衣機驚見翻肚老鼠勁崩潰　網民：第一次見咁乾淨嘅米奇

相信不少人看到老鼠都會很恐懼，有網友在PTT發文表示，早上準備曬衣服時，一打開洗衣機竟發現一隻老鼠翻肚躺在衣服堆上，「看起來是洗完泡泡浴爽死了，怎麼辦？」讓原PO嚇得發問「衣服全丟了嗎？有人還敢穿嗎？」

有網友在PTT發文表示，早上準備曬衣服時，一打開洗衣機竟發現一隻老鼠翻肚躺在衣服堆上。（PTT）

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再洗一次

有網友表示，衣服再洗一次就好啦～有什麼好不敢再穿的（即睇網民留言▼▼▼）

全丟了吧

另一派網友認為，衣服建議都丟了吧！誰知道會不會有什麼細菌😱原PO也留言回覆，衣服決定不要了，全部重買QAQ（即睇網民留言▼▼▼）

洗衣機也要換掉（即睇網民留言▼▼▼）

老鼠洗得好乾淨🐭

不過也有人開玩笑說，這是一隻洗得很乾淨的老鼠，白白的🤣（即睇網民留言▼▼▼）

老鼠怎麼跑進去？

是說～為何洗衣機內會有老鼠啊？原PO表示，曾聽說曬完衣服後，洗衣機的蓋子要打開才不會發霉...「應該是我洗衣服的時候已經躲在外桶了吧...我還有看一下內桶沒東西」（即睇網民留言▼▼▼）

本編一想到如果是自己的衣服，一定會超超超崩潰(T^T)為了預防這樣的情況發生，本編決定今天開始都手洗衣物（誤）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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