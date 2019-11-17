兩男闖下水道捉魚　一人疑缺氧暈倒急求救　消防員靠微信定位尋人

下水道十分危險，絕對是閒人免進的地方。不過內地兩名男子竟因為捉魚而擅闖下水道，其中一人離開前更出現缺氧問題，需要報警求救。由於未知兩名男子的具體位置，救援人員要靠他們的微信定位才能搜救。

兩名男子因為捉魚而被困下水道，最後需要由消防救援人員救出。（春城晚報圖片）

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上周四（14日）晚上10時半左右，雲南省德宏州盈江縣消防救援隊接到求助電話，指有兩名男子被困下水道，但位置不詳，於是派出兩部車共7人救援。

為了確定受困男子的位置，救援指揮官參考了微信分享的實時定位，不斷拉近與受困人的距離。約10分鐘後，救援人員到達微信所指的位置附近，遂下車以敲打渠蓋及呼叫方式，成功確認受困男子位置。

由於該處的渠蓋與路面黏緊不能打開，同時又已經有一人出現健康問題，情況變得十分緊急。救援人員疏散附近人群之後，便用電鎬及無齒鋸等工具開洞，同時以尖銳保護罩避免傷害到受困人士。直至翌日凌晨0時10分左右，即救援工作進行個多小時之後，終於將被困的兩人救出。

兩名男子稱，他們早前到允燕山附近的下水道出水口捉魚，一時興起就走進下水道繼續捉魚，不過回程時其中一人疑因缺氧而頭暈，不能繼續步行，於是只好打電話求救。

（騰訊新聞）