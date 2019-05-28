【隔空偷錢】身後掃一掃微信QR Code　重慶超市客秒速被轉走$1000

出外購物用QR Code付款的確方便，但一不留神容易被隔空偷錢！近日重慶江北公安分局破獲一宗在超市收銀處盜刷微信支付的案件，案中4名受害人都以微信二維碼（QR Code）在超市排隊付錢，他們等候期間不為意疑犯從身後靠近，並以自己的手機偷偷掃描其手機中的二維碼，從而轉走微信裏的資金，分別損失500至900元人民幣（約568元至1022元）不等。

重慶超市近日接連發生顧客被盜刷微信QR Code致失款案件，片段可見騙徒看準目標拿出手機打開付款碼後，立即靠近用自己的手機盜刷其付款碼以轉走資金。（央視新聞影片截圖）

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近日重慶江北分局接獲多人報案，指多名顧客在同一家超市內被人透過刷二維碼偷錢。在4月21日至5月4日期間，有4名受害人先後在超市內排隊等候付款時，被疑犯透過盜刷微信二維碼，導致其微信帳戶裏的錢被轉走。

隔空偷錢過程逐格睇

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從一名受害人向警方出示的電子收據，收款單位是一家名叫「一站24小時便利店」，「4次，每次都是這家便利店。」重慶江北公安分局觀音橋商圈派出所民警王皓說。警方立即翻看超市的監控錄像，片段中可見疑犯每次下手時，都會盡量走近目標對象，從他們身後找機會舉起手機掃描目標手中的手機，成功掃到二維碼後他便立即轉身離開。

疑犯被帶返超市現場協助調查。（央視新聞影片截圖）

據了解，4名受害人都是在超市收銀櫃枱前排隊時，提早拿出手機並打開了自己的付款碼，在等候期間，疑犯看準時機拿出自己的手機，對準受害人的付款碼進行掃描，秒速盜取受害人的金錢。

網民笑稱實名制還膽敢這樣公然搶錢，指疑犯要交智商稅

疑犯彭某事後已被警方拘捕，他深切道歉，案件在進一步審理中。警方已提醒民眾，必須注意遮擋付款碼，不要為方便而提前打開付款碼的界面，打開後盡快讓收銀員掃描收款，付款時仔細確認再輸入密碼。

微信回應指為保障支付的安全性，「微信支付付款碼時效性限制為1分鐘，而且僅有一次有效性。」若用戶不幸被盜取資金，用戶可以透過微信支付的「百萬保障」，申請被盜賠付，或在賬單詳情投訴，微信會有專頁客服團隊處理投訴，一旦確認被盜情況屬實，微信支付會全額賠付被盜金額。

（綜合）