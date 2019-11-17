【家長注意】內地兒童電話手錶冒煙自燃　小學女生遭高溫燙傷手腕

為了隨時都能與子女聯絡，不少家長近年會購買有定位功能的兒童智能電話手錶，不過牌子及款式眾多，相關手錶的質量問題引起關注。早前內地一名小學女生戴着智能手錶上學時，手錶竟突然自燃，女童的手腕即被高溫燙傷，令家長非常心痛。

內地一名小學女生戴着智能手錶上學時，手錶竟突然爆炸自燃，女童的手腕即被高溫燙傷。圖為涉事智能手錶。（澎湃新聞圖片）

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內地媒體報道，不少家長近年都喜歡購買兒童智能電話手錶給子女，以隨時了解他們的位置及聯絡。本月初廣東江門一小學女生如常戴着智能手錶回校上課，不過坐於座位的她突然大聲驚叫，原來她手上的智能手錶無故冒煙，更即時升溫自燃，高溫燙傷了女童的手腕，皮膚即時變黑及脫皮；至於智能手錶則燒至焦黑。

老師發現後立即將女童送院治理，醫生為她塗抹藥膏後，情況已沒大礙。女童的父親指，智能手錶是去年年初於某品牌的實體店購買，具備通訊、微信及拍攝等多項功能。他指學校規定不能帶電子產品上課，故平日女兒上學亦不會佩戴，不過事發當日女兒要外出參加活動，「為了方便聯繫才給她戴上的」，沒想到竟發生意外。

女童的父親事後又於家長群組講述事件，提醒其他家長注意智能手錶的質量及安全問題，直言如非必要，不應讓子女長時間戴着智能手錶，一旦要購買的話，亦應到正規的店舖。

事件引起不少家長討論，有人認為應公布涉事品牌的資料，避免出現同類意外，「品牌不敢曝光，廠家後續處理可能只需要紅包處理」、「這些雜牌劣質手錶拿貨也就十來二十多塊一隻，經常被手機店或者某運營商業務代理搞活動當禮品送」；亦有人認為「只要有電池都會有爆炸風險」，只能向信譽良好的店舖購買及正確使用。

（綜合）