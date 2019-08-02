【家長注意】滾排骨湯兜頭淋燙傷5歲童　母竟往傷口灑糖加劇傷勢

懂得正確的急救知識很重要！內地一名5歲男孩疑因撞翻媽媽手中滾燙的排骨湯，令其頭、耳朵及頸的部分嚴重燙傷，惟其母卻誤信偏方，用白砂糖塗抹患處，加劇傷勢。男孩送院後立即做緊急手術，幸已脫離危險期。有醫生提醒燙傷後勿亂塗牙膏、豉油、鹽等偏方止痛，不但不會舒緩傷口，有機會導致嚴重發炎，引起感染，建議應立即用自來水沖洗及浸泡降溫，立即求醫。

貴陽5歲男童在家中嚴重燙傷，其母卻用白砂糖塗抹患處，令情況更嚴重。（網上圖片）

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貴陽晚報報道，該名5歲男童化名小波，來自貴州貴陽市，事發當日上午11點，其母正在廚房煮午餐，她把熱騰騰的排骨湯端出去時，「我回頭的時候沒注意，他就直接撞過來了」，小波把其手上的排骨湯給撞翻。

一鍋熱湯瀉出，流到小波的耳朵、脖子、手臂等部位，燙得他立即嚎啕大哭，其母情急之下想起，坊間流傳的「傳統療法」據說可以舒緩燙傷，於是立刻找出家中的白砂糖，塗一層敷着。惟2小時過去仍未見效果，反而出現皮膚發紅、掉皮等症狀，家人才決定送院求醫。

貴陽市第一人民醫院整形燒傷科主任夏忠銳指，當醫護人員看到小波全身都是白糖時都頗感意外，因為白砂糖無助傷勢，「白糖不是無菌的，會污染傷口，糖分還會讓創面脫水」小波除了頭部嚴重燙傷外，身上的白糖和傷口亦已黏在一起，醫生要進行緊急手術近1小時，才完全清理乾淨。

幸好小波已脫離危險期，現正康復中。據了解，夏季是燙傷的高峰期，因穿衣布料較少，容易受傷。而當地醫院從7月份開始已接收近30多宗兒童燙傷個案。

【冰敷】用冰塊或冰袋敷在燙傷的傷口，會突然令血管收縮，令傷口「無血到」，可以令傷口惡化。因此做法不當。亦不建議從雪櫃取出凍水沖洗傷口，一般水喉水便可。（視覺中國圖片）

夏醫生建議，燙傷後勿亂塗牙膏、豉油、鹽等偏方止痛，因為有機會導致更嚴重發炎，引起感染，應立即遠離熱源，脫下蓋着傷口而沒有黏著的衣服，用自來水沖洗及浸泡降溫，立即求醫。

有護士則提醒，不建議用雪櫃取出的凍水沖洗傷口，或是用冰塊或冰袋敷在燙傷的傷口，因太凍會突然令血管收縮，令傷口「無血到」惡化。因此，用一般水喉水沖便可為傷口降溫。