浪貓恆常組團堵家門搵食　愛心奴才另建「貓豪宅」不敵爛布好心酸

不少善心人都會照顧流浪貓，甚至會定期餵食，台灣一名愛貓屋主近日在facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」發文，對浪貓有「貓豪宅」不住，卻選擇在爛布上抱團取暖大感疑惑，網民紛紛回應帖文，剖析喵星人的「作戰策略」，「這樣顯的可憐 才可以騙更多罐罐」、「不然怎麼進奴才的屋」。

天氣轉冷，數隻浪貓抱團取暖，卻無視旁邊的貓屋。（fb「貓咪也瘋狂俱樂部」圖片）

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該屋主經常在群組分享照顧浪貓的日常，「抱怨」家附近的浪貓常組團圍堵家門，甚至試圖「爆門入屋」，「（我）不回家就躲在旁邊，一回家就揪團堵門，十幾隻一個月要吃我三四十公斤的飼料就算了，現在沒鎖門你們還想自己推門進去是怎樣啦」；又指兒子在草地挖坑玩耍後，就被浪貓順道當作如廁的地方，令屋主哭笑不得。

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其實屋主與浪貓的感情非常好，一直照顧牠們的伙食，浪貓也會適時「派糧」，主動走到屋主身旁撒嬌。最近屋主見天氣轉冷，遂親自打造「貓豪宅」放在家門外，打算讓浪貓必要時有瓦遮頭。不過，屋主日前發文，稱「明明旁邊的房子夠你們擠，偏偏要擠在破布上抱團取暖」，看到主子毫不領情，讓他甚為不解。

不少網民隨即留言，開玩笑指貓奴遠不會明白主子的內心，「貓：突如其來的建設，其中必有詐」、「主子的邏輯，鏟屎的永遠不會了解」、「金窩銀窩，還是自己的喵布最好」、「他們就是愛紙箱不愛豪宅的那種可愛生物」；另有專業貓奴推測，浪貓不入貓屋背後棋高一着，「這樣顯的可憐，才可以騙更多罐罐」、「牠們在裝可憐想進奴才的屋啦」。

（fb群組「貓咪也瘋狂俱樂部」）