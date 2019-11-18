破壞王人妻打爛洗手盆　鎖門都斷匙　丈夫無奈：生活用品終結者

大家身邊總有個倒霉又「論盡」的親友，不是意外弄傷就是把東西弄壞。台灣男網民網上狂呻妻子是生活用品終結者，一個月前不慎打爛洗手盆，日前開門又弄斷鎖匙，差點要換鎖。網民留言超爆笑：「神力女超人」、「幸好她握的是鑰匙」。

男網民大呻妻子最近很倒霉，原來她用鑰匙開門時，一時太大力令插在鎖內的鑰匙斷開兩半，丈夫無奈稱差點要把整個門換掉。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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這名無奈丈夫於fb群組「爆廢公社二館」分享相片，大呻妻子最近很倒霉，日前她用鑰匙開門時，一時太大力令插在鎖內的鑰匙斷開兩半，丈夫稱差點要把整個門換掉。他續指其實妻子於一個月前才砸壞了洗手盆，連番的意外令他亦不禁嘆道：「我的妻子是生活用品終結者。」

網民紛紛留言笑其妻子是神力女超人，「要聽老婆的話，這是我唯一的忠告」、「我覺得先生的人身安全很危險」、「力氣太大了吧？笑死」、「是你的鑰匙太舊，不能怪老婆，老婆都是對的」。

不少網民深有同感，笑言身邊也有物品終結者，「跟我弟弟一樣我已經幫他打了三次鑰匙」、「我扭斷一個公司保險箱的」、「上次在公司開門我也發生一樣的狀況」。

（fb群組「爆廢公社二館」）

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