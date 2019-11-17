【有片】日本鹿兒島櫻島火山爆發　網民目擊火山雷超靚一刻

日本鹿兒島的櫻島火山周六（16日）早上7時19分（香港時間上午6時19分）發生大規模噴發，噴出高達4700米的火山灰，氣象廳把櫻島火山的警戒級別維持在第3級，禁止民眾入山，並要留意情況，小心火山噴出碎石，以及出現火山碎屑流。 有網民目撃到熔岩不斷噴出的同時，更有火山雷（Volcanic Lightning）出現。其後片段上載到YouTube，引來大批網民留意，大讚是美得令人驚嘆的自然景象。

有網民於12日晚目撃到熔岩不斷噴出的同時，更有火山雷（Volcanic Lightning）出現。（YouTube片段截圖）

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鹿兒島櫻島火山的南岳頂口在當地時間8日下午5時24分開始噴發，之後亦斷續噴火，濃煙最高曾升到上空約5500米。其後去到12日晚間更發生最大一次噴發，大量噴煙及火山灰亦吹往火山口的東北霧島市福山方向擴散，有網民影到不少車窗亦蓋上了薄薄一層的火山灰。

不少網民亦目擊火山正在噴煙↓↓

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根據當地氣象台表示，這是自1955年開始記錄以來，最大型的一次火山爆發。而網民更於12日晚熔岩噴出一刻，在鹿兒島市附近拍到同時有火山雷的出現，這是因為火山噴發時，砂粒在空氣中劇烈碰撞而發生帶電現象。

片中可見，在夜色襯托下，熔岩在火山口流出時有數下紫色閃光，不少網民大讚非常漂亮，更稱是大自然驚人的奇景，「第一次見呢、「太漂亮吧」、「超厲害」、「很多年前曾看見一次」、「大自然真奇妙」。

當地氣象廳把櫻島火山的警戒級別維持在第3級，禁止民眾入山。

（綜合）

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