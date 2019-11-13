日本松屋首推牛丼自動販賣機　24小時都食到美味牛肉飯

經常到日本旅遊的港人相信對當地的自動販賣機都不會感陌生，無論是食物飲品，或是玩具精品及科技產品，統統可在販賣機買到。早前日本連鎖快餐店松屋首次推出牛丼（牛肉飯）自動販賣機，安裝於一間手機遊戲公司內，受到大批員工歡迎。雖然一般市民仍未能享用到販賣機，不過松屋表示明年春季將推出加強版，日後或許能隨時食到美味牛肉飯。

日本連鎖快餐店松屋與手機遊戲公司合作，於辦公室設立牛丼自動販賣機，獲大批員工歡迎。（Twitter「ocapiiii」圖片）

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本身是日本第二大牛丼連鎖集團的松屋，日前於東京安裝了首部自動販賣機，售賣集團的招牌牛肉丼、牛肉丼配芝麻醬牛蒡、薑汁豚肉丼和咖喱等多款餐點，丼飯的售價約為450至500日元（約32至36港元），比餐廳門市的價格略貴約70日元（約5港元）。

由於競爭對手吉野家的味噌湯需要收費，松屋的丼飯一向會免費附送味噌湯作為賣點，而自販機的丼飯與門市一樣保留相關安排，令買家非常驚喜。牛丼自動販賣機現時設於日本手機遊戲公司Gree的辦公室內，供員工上班期間隨時「醫肚」。

丼飯的售價約為450至500日元，比餐廳門市的價格略貴約70日元。（Twitter「ocapiiii」圖片）

有Gree的員工表示，自販機的牛丼與在餐廳食到的一樣美味，故非常受同事歡迎。松屋指自販機內的丼飯會由附近的松屋餐廳「補貨」，而自販機旁邊亦設有微波爐及熱水機讓買家「叮飯」及調製味噌湯，提供「一條龍」服務。

雖然一般市民或遊客仍未能享用牛丼自動販賣機，不過松屋亦沒有讓人失望，表示明年春季將推出加強版，首輪將會於日本各處安裝100至200部自販機。

（soranews24）