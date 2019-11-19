台女呻浪貓常登門造訪　母貓無辜眼神求開飯　網民：似討債集團

有一種債，叫流浪貓上門「追債」。最近有台灣女網民在facebook群組「爆怨公社」發文，指家門外常有貓媽媽帶着4隻小貓登門造訪，用可憐的眼神看着她要求開飯，「抱怨」自己就像欠了牠們一樣。不少網民即留言希望樓主好人做到底，收養這些浪貓，又開玩笑說牠們根本是「喵喵討債集團」和「討罐集團」。

樓主上傳照片，看到貓媽媽與4隻小貓在門外休息，媽媽更流露楚楚可憐的神情。（fb「爆怨公社」圖片）

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從樓主上傳的照片可見，貓媽媽與4隻小貓駐足家門外休息，貓媽媽一時流露楚楚可憐的表情，一時則眼神凌厲，殺氣騰騰地直視鏡頭。樓主也不禁表示：「現在軟頭深骨啊（應為「軟土深掘」，意指得寸進尺），我還在跟客人講話，妳喵喵叫就算了！妳這什麼眼神！我欠妳的喔？」

另一張貓媽媽則眼神凌厲，殺氣騰騰地直視鏡頭，一眾網民笑稱猶如是「討罐集團」。（fb「爆怨公社」圖片）

雖然樓主看似有些為難，網民卻紛紛勸她正式「收編」浪貓，並分享自己照顧流浪貓的經歷；也有人打趣說「帶全家喵來跟你討罐罐」、「喵皇：幾點了還不放飯」、「這不只收編而是直接養全家了」、「話太多！罐罐還不交出來的表情」。

樓主指，留意到貓媽媽雖已被剪耳，認為理應已結紮，但目前卻正懷孕，她將努力存錢待日後再帶牠做結紮手術。至於網民的收養建議，樓主坦言仍在考慮中，深怕房東會拒絕，又擔心貓媽媽分娩後，家中會變成「貓樂園」，自己將難以負擔多隻浪貓。

（fb群組「爆怨公社」）

（01製圖）

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