真人版Breaking Bad！　美國兩化學系副教授校內製冰毒被捕

美國阿肯色州日前發生猶如劇集《絕命毒師》（Breaking Bad）真人版的毒品案件！漢德森州立大學兩名化學系副教授涉嫌於校內實驗室製造甲基苯丙胺（Methamphetamine），即「冰毒」，被警方拘捕，案件仍在調查中，警方或於短時間內提出檢控。

美國漢德森州立大學兩名化學系副教授涉嫌於校內實驗室製造冰毒被捕，情節猶如劇集《絕命毒師》（Breaking Bad）真人版。（Clark County Sheriff's Department圖片）

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外媒報道，漢德森州立大學（Henderson State University）兩名化學系副教授，45歲貝特曼（Terry David Bateman）及羅蘭（Bradley Allen Rowland）涉嫌於校內實驗室製造冰毒及使用毒品相關用具被捕，兩人分別於學校任教10年及5年。

校方事後關閉涉事實驗室，暫未正面回應教職員製毒的指控，被捕兩教授暫時停薪留職，同校另有兩名老師涉案被捕。

校方事後隨即關閉實驗室，並聘用清潔公司進行清理及過濾始重開。（Twitter「HendersonStateU」圖片）

事發上月8日，大學接獲報告，指有人於校內的雷諾德科學中心（Reynolds Science Center）聞到不明化學氣味，其後於實驗室裡發現合成冰毒的物質芐基氯（benzyl chloride）。校方隨即聯絡當地警方，經調查後拘捕兩名化學系副教授。

《絕命毒師》（Breaking Bad）講述一名高中化學老師患癌後，為了為了生活開支及治療費，鋌而走險嘗試以自己的天賦化學知識製造出「冰毒」。（《絕命毒師》劇照）

校方強調「學生及教職員工安全是重中之重」，隨即關閉實驗室，並聘用清潔公司進行清理及過濾，在獲得第三方測試證明實驗室符合合美國環境保護署標準後，於10月29日再次開放。

《絕命毒師》（Breaking Bad）是美國AMC電視台於2008年至2013年播出的電視劇，主角懷特（Walter White）本身是名高中化學老師，患上肺癌後妻子亦意外懷孕，更要照顧先天性腦麻痺的兒子。為了生活開支及治療費，鋌而走險嘗試以自己的天賦化學知識製造出「冰毒」，更成為製毒界最享負盛名的專家。

（綜合）