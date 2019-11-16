眼鏡蛇被輾斃　溫州男帶回家分屍加餸　斬蛇頭突遭毒液噴眼險盲

食蛇宴是不少人秋冬進補的方法，但處理食材時卻暗藏殺機。內地溫州58歲的陳伯日前拾到一條被車輾過的眼鏡蛇，打算拿回家加餸，但他剪下蛇頭後，眼鏡蛇突然睜開眼，嘴裏噴出毒液直射陳伯左眼，幸好他及時入院救治，現已出院。

溫州58歲的陳伯日前在路上拾到一條被車輾過的眼鏡蛇，打算拿回家加餸。（示意圖／資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發於周二（12日），溫州永嘉縣的陳伯在路上看到一條疑被車輾斃的眼鏡蛇，據報眼鏡蛇重約3斤，陳伯看牠一動不動，打算拿回家煮來吃。陳伯回到家便剪下蛇頭，將蛇身切成小塊，約15分鐘後，他欲以鉗子把蛇頭扔到屋外，但翻動蛇頭時，眼鏡蛇突然睜開眼睛，嘴裏噴出毒液，直射陳伯的左眼。

陳伯表示，「這蛇眼睛忽然張開瞪着我，然後嘴巴裏噴出毒液來」，他形容毒液噴出至少一米遠，左眼睛頓時如同火燒一樣。他原先用清水沖洗但無效，其後右眼也開始痛，故由家人帶往溫州蛇類研究所求助。陳伯開初雙眼紅腫，醫護人員為他注射抗眼鏡蛇毒血清，並以口服中藥、沖洗眼睛等方法，終讓病情慢慢好轉，陳伯兩日後出院。

溫州蛇類研究所所長陳俊標提醒，眼鏡蛇毒液的毒性很強，如沒有及時救治，可致雙眼失明；雖然毒蛇被斬首，但還有反應能力，診所每年都有被「蛇首」咬傷的病例，但噴出毒液還是首次。他強調，就算是看似已死去的眼鏡蛇、銀環蛇等毒蛇，也不應輕易觸碰。

（澎湃新聞）