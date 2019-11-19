男童抱貓行荃灣IKEA　離譜媽擺上梳化任人圍觀　網民鬧爆無腦

教導孩子是父母的責任，但並非所有爸媽都是有智慧的領導者。有網民近日在IKEA逛街，竟遇上小朋友攜同貓咪到處逛，當時貓咪沒綁貓繩，隨時有亂跑的可能，惟男童身邊的母親全程懶理，甚至一度把貓咪抱去陳列梳化上，引人圍觀，完全無視店鋪規則。網民鬧爆其做法自私，「貓唔係玩具，離晒譜」、「生仔要考牌，養貓都應該要」。《香港01》向IKEA作出查詢，現正等候回覆。

樓主周日於IKEA荃灣分店目撃一對母子行逛，但原來兒子手抱着一隻貓咪，而在旁的媽媽不但懶理。（fb群組「天下貓貓一樣貓」圖片）

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有網民於fb群組「天下貓貓一樣貓」群組分享日前的見聞，指周日（17日）於IKEA荃灣分店目撃一對母子行逛，但原來兒子手抱着一隻貓咪，而在旁的媽媽不但懶理，之後更把貓咪放上陳列品梳化，即使有路人圍觀，她亦無意識帶貓入內有所不妥，更自豪地面露笑容。

相中可見，其實貓咪身上並無綁任何貓繩，而店內亦無職員阻止，小朋友不斷手抱貓咪在店內遊走。目擊的樓主批評縱該對母子有帶貓袋，但仍無安全意識，「今天人流極多，現場又有扶手電梯，如果貓貓受驚逃跑，後果不堪設想」。他又指：「個小朋友都唔知咩事，最錯係媽媽冇教好個小朋友。」

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不少網民怒罵有關行為過份又自私，「間鋪唔畀人放貓，唔好再帶貓出街pls」、「陣間有意外可以怪邊個」、「當隻貓係玩具，不知所謂」、「又一個當動物係玩具嘅細路，同一個縱容佢嘅啊媽」。

有網民更稱非常擔心貓貓安危，「貓出街會好驚，會突然跳走」、「走失咗唔好後悔」、「快啲搵義工接走，可能係領養返嚟」。

《香港01》曾向IKEA作出查詢，現正等候回覆。

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其實要蹓貓亦有不少地方注意，因為貓咪與人亦擁有不同性格，如果天性不怕陌生，其實較易適應戶外環境。牠們在街上亦會不斷留意有否威脅，而且必會凝神注視一番，確定無威脅下才繼續前行。加上貓咪天性愛探索，主人要小心牠們會走入草叢誤食毒草或是殺蟲藥。

另外，其實散步亦要挑選時間，因為貓咪相對散熱能力較慢，所以晚間蹓貓會比較適合，而回到家後主人需為貓咪清潔，每個月亦會為牠杜蟲、杜蝨，保持牠的整潔形象，同時亦確保健康。

（fb群組「天下貓貓一樣貓」）