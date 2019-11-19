移民日本幻想破滅？台男赴東京大阪公幹一個月極絕望：相當壓抑！

日本是許多台灣人旅遊的首選，不僅有豐富的風景及文化，還有極具特色的在地美食，不少人去過日本旅遊後都曾幻想到當地定居。但日前卻有一名男網友PO文表示，之前多次被派到日本的東京和大阪工作，在那邊短短住過1個月後，原本美好的幻想全破滅，尤其是大阪真的會讓人感到「有點膩」，讓他感慨的說「想回台灣了！」

原PO在PTT上提到，先前自己因為工作出差到日本東京，儘管自己是動漫控宅男，但自己光住一個月就覺得膩，尤其是大阪最讓人幻滅，原本以為日本民眾的素質很高，但即使住在東京琵琶湖附近，在路上還是會看見垃圾，在公共場所和電車上還是會有吵鬧的小孩。然而住在東京鶯谷附近，則是會看到許多韓妹觀光客，但對他來說根本沒什麼感覺。

網民指大阪最讓人幻滅，原本以為日本民眾的素質很高，但即使住在東京琵琶湖附近，在路上還是會看見垃圾。（Andrew Leu/Unsplash）

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另外原PO也坦言自己在日本生活得相當壓抑，有一次去到秋葉原，女僕們看到是外國人後，都不會想主動跟他來往，只剩大阪路邊的年輕人能用破英文和日文講幾句笑話，才讓他感覺有南部人的親切感。

網民亦坦言自己在日本生活得相當壓抑，有一次去到秋葉原，女僕們看到是外國人後，都不會想主動跟他來往。（Jezael Melgoza/Unsplash）

原PO認為前一個星期的空氣都是香的，生活各方面都很爽，甚至連煙跟酒都是又順又甜，交通方面也比台灣方便許多，但是他感覺偶爾去日本旅遊半個月或一個星期就夠了，不適合久待或定居。隨後他也好奇的詢問有在日本工作或居住過的網友，是不是也和他一樣「有覺得越來越臭，想回台灣了嗎？」

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