《反斗奇兵》翠絲公仔大崩壞　網民笑到流眼水：似戇豆先生

大家有拿過附贈的玩具嗎？小時候常買有附贈玩具的糖果或冰棒，重點都不是買吃的而是想要玩具呀！但要是玩具品質不夠好的話，也會帶來很大的失落感。近日有網友在超商買了有附贈玩具的雪糕，抽到的是反斗奇兵裏的翠絲，實體的模樣卻和電影中的原版翠絲差很大！讓他氣得上網發文抱怨。

《反斗奇兵》翠絲公仔大崩壞。（Facebook@爆料公社）

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就跟你說是「驚喜」吧A__A

拿到了不符合期待的玩具，實在是會令人很意外，也有網友看了笑說，「都寫驚喜了」就是要出乎你的意料啊！不過原PO當下的心情，應該是只有「驚」沒有「喜」吧...

▼▼▼點擊大圖睇下網民留言▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

也有別款的很可愛啦～

雖然這位翠絲的眼神差很大，但除了翠絲之外，其他附贈的角色還是有很多隻做得蠻像的，有些網友也貼上自己抽到的其他角色，看起來跟電影裏一樣可愛呢

▼▼▼到底其他公仔造工又係點呢？▼▼▼

本筆幫大家查了一下雪糕的價錢一支是45元（台幣、下同），畢竟玩具是吃冰額外附的贈品，少數網友也安慰原PO「45元冰+玩具，我覺得看起來ok啦」、「花點小錢有得吃有玩具，不賴啊！」、「將就一下咩」，雖然玩具不盡人意，但至少還有好吃的雪糕嘛，別生氣，吃個冰消消火囉！

少數網友也安慰原PO「45元冰+玩具，我覺得看起來ok啦」（FB@爆料公社）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】