餵奶怕女兒被蚊叮　台暖爸一招解決　老婆：為了小情人蠢事都願做

新手爸爸照顧嬰兒時，總予人手忙腳亂的感覺，但面對自己疼愛的女兒，還是會特別細心。有女網民日前在facebook分享一張溫馨照片，只見正在餵奶的老公，為了不讓女兒被蚊子叮，想到用一個解決方法，就是用蚊帳把他們全蓋起來，「為了他的小情人，大庭廣眾之下什麼蠢事都願意做」。

樓主老公在餵奶時怕女兒被蚊子叮，就叫她用蚊帳把他和嬰兒全都蓋起來。（fb「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

女網民在facebook群組《爆廢公社》分享照片，指老公在餵奶時怕女兒被蚊子叮，就叫她用蚊帳把他和嬰兒全都蓋起來，「有沒有爸爸也是這樣，為了他的小情人，大庭廣眾之下什麼蠢事都願意做？」

↓↓↓ 更多爸爸湊仔有趣例子 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

從照片可見，爸爸溫柔地抱着前世情人餵奶，蚊帳剛好蓋過其上身及寶寶，但自己的小腿卻全露出來，不怕被蚊叮。

網民大讚照片溫馨有愛，「這爸爸我給100分」，更笑言蓋在爸爸頭上的蚊帳，正是新娘子頭紗一樣，「這是婚紗照」。有網民笑問樓主「妳是不是在吃醋」，她秒回覆「是」。