老公獨帶女兒出差惡補紮頭髮　凌亂成品嚇窒隋棠：爸爸很努力了

父母為孩子扮靚的準則各有特色，有時爸爸的品味及手勢，卻令媽媽相當無奈。台灣女星隋棠與老公Tony育有2子1女，一家五口非常幸福美滿，日前老公帶同女兒Lucy到美國公幹，事前隋棠特意幫對方特訓15分鐘「紮頭髮」速成班，打算讓老公獨自湊女時，也可以幫女兒扮靚，不過結果卻令隋棠哭笑不得，慨嘆「只能說看得出來爸爸很努力了」。

出差前，廿四孝爸爸Tony特地上了15分鐘紮頭髮速成班，最後在女兒的哀叫下被迫結束。（隋棠fb圖片）

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繼上次帶大仔Max到美國公幹後，日前就輪到女兒Lucy跟隨爸爸到美國開會，隋棠近日在facebook專頁透露老公Tony事前相當「老定」，只是沒有信心幫女兒紮頭髮。其後隋棠為老公特訓「紮頭髮」技術，可惜在短短15分鐘，女兒已忍受不了被扯頭髮的疼痛，最後在不斷哀叫及抗議聲中，草草結束這場艱辛的訓練，而爸爸亦勉強可以獨力完成最簡單的「左右各一條馬尾」髮型。

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父女抵達美國後，Tony即傳照片給老婆驗收，相中只見Lucy呆呆站在水族館的魚缸前，雖然有紮起孖辮，但頭髮頗鬆散，瀏海也沒有整理好，令隋棠無奈笑稱「……有綁起來就好」。其後數天，爸爸幾乎每日都幫女兒紮同樣的孖辮造型，有時會用髮夾夾起瀏海，有時未有綁緊頭髮致非常凌亂，有時甚至直接放棄不紮頭髮，直至第5天，連隋棠的奶奶也看不過眼，「她問Tony哥怎樣不給Lucy換髮型啊？」深知老公「斤兩」的隋棠，笑指「這已經是他所學之全部」，更坦言「只能說看得出來爸爸很努力了」。反觀平日隋棠會幫女兒設計多變髮型，如鬢孖辮及配戴不同髮飾等，整潔順眼。

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雖然不完美，但Lucy仍毫無怨言，依然覺得爸爸是最棒。照片引起不少網民大讚非常有愛，「看得出來男主角跟前世情人過的很開心，頭髮已經不是重點了」，亦引起媽媽共鳴，「爸爸綁的話真的沒有關係！只要眼睛能看得到路就好」、「其實覺得髮型亂的只有媽媽，女兒本人都會覺得爸爸綁得很好啊」。

（隋棠facebook）