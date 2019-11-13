台網紅元元IG曬母女照　凍齡媽媽似廿歲震驚網民：根本雙胞胎

台灣藝人元元（吳婕安）擁有甜美臉蛋，因為在台灣綜藝節目《綜藝玩很大》表現活躍，以呆萌形象圈了一大票粉絲。而她漂亮的外貌源於好基因，11日公開跟媽媽一起拍的合照，因為媽媽看起來實在太年輕漂亮，讓許多網友都大呼不敢相信！

元元透露，不久前剛帶媽媽去霧了眉，11日再度回家團聚，只覺得對方看起來更年輕、有朝氣，「感覺她又年輕了5歲。」她和媽媽拍下合照，同樣穿著白色衣服，留著齊瀏海、長直髮，外貌看起來彷彿複製貼上，但她謙虛自嘲：「怎麼感覺我比較像媽媽？」

網友看到元元PO出的母女合照，都震驚大呼「騙人」、「媽媽根本是姊姊吧」、「像雙胞胎姊妹」、「超像的」、「這是媽媽嗎」、「也太年輕了吧」。事實上，元元去年為媽媽慶生時曾PO出照片，蛋糕上插著蠟燭「45」，洩漏媽媽的年紀其實真的不大。

元元母女3人。（IG@1105ya）

除了漂亮媽媽，元元也還有個同為直播主的妹妹琦琦，年紀只相差1歲，有著無辜大眼睛和甜美笑容，母女3人的長相都很相像，也證明基因的力量。

元元早前為《元氣東京》拍平面照大騷性感。（IG@1105ya）

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