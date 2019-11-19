豬隊友員工掉失5次鑰匙　今次傳相向老闆承諾會好好保管　點知…

冒失的人總是忘東忘西，有老闆近日於fb大呻員工經常遺失鎖匙，今次已是第5次換鎖，員工為了展示決心，向老闆傳照片稱以後會好好保管鎖匙，詎料老闆一看即嚇親，發現「天才」員工原來把鎖匙一同圈在鎖內，除非有後備鎖匙，否則老闆又要經歷換鎖的下場，他不禁坦言：「我真的輸得很徹底。」

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該男網民於fb群組「爆怨公社」上載相片，表示店內的水龍頭需要用鎖頭鎖着，但大意的員工卻連續5次因為掉失了鎖匙，最後要換鎖解決。樓主稱，作為老闆亦感到非常無奈，今次已是換第6個新鎖，唯有向員工再三告誡，希望不會再有同樣情況發生。

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樓主表示，員工們誠心懺悔，又堅決表示「鑰匙不會不見了」，決心要好好守護鑰匙，他們更因此把照片傳送給樓主過目，豈料相中的情景令樓主徹底崩潰。

原來他們非常「醒目地」把鎖匙一同鎖起來，除非有其他後備鎖匙，否則樓主又要再換第7個鎖。他頓時大感崩潰：「員工要慎選啊！值得加薪啊～（磨刀中）！」

樓主的爆笑分享引來大批網民留言，他們笑稱員工智商非比尋常，又非常同情樓主，「這員工真的腦洞大開，鑰匙真的不會不見了」、「不會只有一把鑰匙吧」、「買鎖的費用比水給別人使用還貴」、「這個就跟太陽能手電筒一樣是個偉大的發明」。

不過亦有網民建議樓主更換密碼鎖或者不加鎖，「以後不怕鑰匙不見了」、「天意也叫你不要鎖」、「用指紋鎖就知道誰作弄樓主了」。

（fb群組「爆怨公社」）