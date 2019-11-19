台版上流寄生族？鐘點工人全家屈蛇　反問主人家：返嚟點解唔講聲

南韓電影《上流寄生族》隱喻南韓社會嚴重的貧富差距，貧困的一家四口想藉由耍小伎倆，以及冒充身份躋身上流階級，但始終擺脫不了成為「寄生蟲」的命運，然而這樣的電影橋段竟然會在現實生活中真實上演。近日一位女大生在Dcard上爆料，身為台商的姑姑一個月有2個多星期都在中國忙事業，丈夫跟小孩也會跟著她一起出差，因此台北的房子就交給打掃阿姨照顧打理，但沒想到這位打掃阿姨竟然趁姑姑出差不在家時，帶著「一家4口」入住，打開門映入眼簾的景象，讓原PO傻眼到說不出話。

原PO表示，有一次姑姑說要長期出差3個星期，因為怕原PO在學校宿舍住不習慣，所以告知原PO可以去她家住，而原PO偶爾也會去姑姑家幫忙澆花、收信、繳電話費等，也因此她有了打掃阿姨的電話。

《上流寄生族》的電影橋段竟然會在現實生活中真實上演。（《上流寄生族》劇照）

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有一次原PO平日剛好沒課再加上宿舍冷氣壞掉住起來很不舒服，所以想說去姑姑家休息。沒想到當她到姑姑家門口時發現有幾雙她沒看過的鞋子，甚至還有小朋友的鞋，還讓原PO誤以為走錯樓層。不料當她把大門打開後一陣冷氣的風拂過她的臉頰，下一秒就看見打掃阿姨翹著腳坐在姑姑的沙發上看電視，還吃著原PO買給姑姑的零食，還有一個陌生男子在浴室帶著小孩洗澡，主臥室則有另一個小孩在睡覺，這樣的景象簡直讓她目瞪口呆。

隨後當打掃阿姨發現原PO進門後，還嚇得收腳反問「妹妹？你要來怎麼不先說一聲？」原PO則心想「這是我姑姑家，我有鑰匙，我還需要先跟您報備？」事後原PO將此事告訴姑姑後，姑姑立刻打給中介公司，請他們換人懲處。最後原PO還提到，雖然不知道他們一家人住了多久，但是那個月電費比往常多了2000多元（台幣）。

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