【生活百科】裝雙面鏡偷窺防不勝防點　要準確測試全靠鐳射筆！

雙面鏡在電影中常見於警局的特別房間，而坊間亦經常流傳有店舖安裝雙面鏡作偷窺或偷拍用途。網上流傳只要將手指頭貼着玻璃鏡面，如果指尖與影像不能互相碰到就不是雙面鏡，不用擔心私隱被侵犯。台灣有電視節就此進行實測，卻發現原來用鐳射筆測試才最可靠。

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台灣公共電視節目《流言追追追》曾經就雙向玻璃的原理作解說，只要在玻璃的其中一面貼上特殊薄膜，光線就只能部分穿透及反射，因此雙向鏡其實都可以看到雙方，只要有光就會穿崩。

不過，指尖觸碰的測試方法，並不能百分百確認玻璃鏡是雙向還是單向，因為如果薄膜貼在另一邊，或會令人誤以為鏡子是安全的。節目提出最好的檢查方法是在全暗的情況之下，將鐳射筆貼近鏡面再照射，如果光線只會反彈到自己的一面，就證明是普通鏡，但如果光線出現在另一面的牆上，就要注意可能是雙面鏡了。

單靠指尖不能知道玻璃是單向還是雙向，較好的做法是在全黑情況下以電筒照射。（YouTube「Buzzgogogo」截圖）

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