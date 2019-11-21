英男非洲游水背長紅疹　雙腿無知覺　醫生證寄生蟲爬進下體產卵

旅遊當然可以帶來不同的體驗，但英國一名男子卻差點因此喪命。英國倫敦一名壯男米高（James Michael）早前和友人到非洲馬拉威旅遊，期間曾在馬拉威湖（Lake Malawi）玩水，不料回國後他的身體異常起紅疹、雙腿失去知覺，最後醫生證實他的生殖器官裏有寄生蟲產卵，必須長期治療，而完全康復機率僅30%。

米高早前和友人到非洲馬拉威旅遊，期間曾在馬拉威湖玩水。（網上圖片）

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來自倫敦的32歲壯男米高在2017年8月和一群好友到南非度假，玩遍當地各個知名景點，其中有5天停留在馬拉威，期間他們經常到馬拉威湖游泳，之後一群人就回到英國。

不過，米高回國後，身體開始出現狀況，2018年10月起，他的雙腿常常無力，連走樓梯都有困難，而全身冒出許多不明紅疹，他馬上看醫生，但醫生一開始找不出病因，只確定米高的脊椎受免疫系統攻擊，以致他無法控制雙腳，需要服用半年類固醇療程。

後來米高的情況未有好轉，他轉到其他醫院，才發現他罹患「血吸蟲病」（schistosomiasis），醫生推測應該是他到非洲玩水時，有寄生蟲鑽進他的生殖器官裏面，還在裏面產卵，令其下體變成了蟲窩，而寄生蟲又會透過血液流竄他的全身，因此身體才會出現各種異狀。這種寄生蟲生活在熱帶地區淡水中，在整個非洲都十分常見。

米高回國後，身體開始出狀況，全身也冒出許多不明紅疹。（網上圖片）

目前米高要長期接受治療，「十年內完全康復的機率只有30%」，他在醫院過了三個月，現在仍要以拐杖行走，背部和手臂都出現了嚴重痤瘡，及經常腹瀉，不過醫生指米高已相當幸運，若沒有及時診治，他或因此喪命。

（太陽報）