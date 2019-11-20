森美fb貼黃昏煙霞相　嘆似香港現況感鼻酸兼催淚　網民：懂你的

一向敢言的森美不只一次發表對社會狀況的感受，曾於721「元朗黑夜」翌日的節目中哽咽表示無話可說，又曾以「地平說」例子隱喻無法與是非不分的人講道理，更有網民以政見不同為由發起罷睇即將播出的節目《森美旅行團》。森美似乎未有受影響，昨日如常行山，但看到風景時卻有感而發，於facebook專頁上載日落相片，慨嘆望着煙霞感到鼻酸，「就是現在的香港」。

森美於fb上載日落相片，慨嘆望着煙霞感到鼻酸，似是對近日社會狀況有感而發。（森美fb專頁圖片）

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森美昨日於facebook專頁上載一張日落相片，可見橙黃色的落霞映照山頭，遠處可見大海及少量建築物，亦有兩人於山坡上看風景。森美於帖文有感而發，稱黃昏上山看到煙霞時，「感覺有點催淚，有點鼻酸，就是現在的香港」，他未有詳細解釋看到日落而感到不快的原因，但心水清網民均認為他是藉風景抒發對社會現況的感受。

森美不只一次發表對社會狀況的感受，過往曾以「地平說」例子隱喻無法與是非不分的人講道理。（資料圖片）

不少網民看過相片都留言為森美打氣，直指「懂你的」、「別失望，還有一線光，還有一群同路人，路再難走，只要願意走出第一步，愛就能夠傳揚」、「想講，但係唔可以講個心情係好痛苦的！我地明白就好了」、「相信你一直和香港同行」。