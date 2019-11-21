台154cm藝人被男友媽嫌矮　「超級媽寶」超傷人行為氣得即場分手

愛情路上女生最怕遇到「媽寶」（又稱裙腳仔），即那些對媽媽的話言聽計從、「媽媽前媽媽後」的男生，讓人避之則吉。台灣藝人徐凱希早前在一個綜藝節目分享，指曾有交往3年半的男友，因其媽媽嫌她身高太矮，被迫偷偷摸摸發展地下情，男友更做出一連串超傷人行為，令她最終當場分手。

台灣藝人徐凱希早前在一個綜藝節目分享，指一位交往了3年半的男友，因其媽媽認為她身高太矮要求分手。（《小明星大跟班》劇照）

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徐凱希在日前《小明星大跟班》節目中表示，曾有一位交往了3年半的男友，其媽媽覺得只有154厘米的她「身高太矮」，因而阻止兩人交往，但男友並沒有幫她說話。

有次徐凱希在男友家中約會，對方媽媽突然回家，男友情急之下竟要求她躲進衣櫥，一躲就躲了一個多小時。但其媽媽進家門前看到她的鞋子即時穿煲，還故意敲衣櫥門挑釁她。

台灣藝人徐凱希身高154厘米，被男友媽嫌矮。（IG「cathyshyu」圖片）

事後男友用甜言蜜語哄她，徐凱希因心軟決定再給男友一次機會。到男友姪兒舉行生日派對，主題為「漫威英雄」，兩人到場後，男友突然叫她「等一下」，結果她自己一人在會場外面等了15分鐘。

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原來是男友爸媽突然來了，男友竟遞給她一個超人面具，並要求她戴着面具進去，「這樣我媽媽才不知道是妳」，讓她完全忍無可忍，決定即場分手。

徐凱希的分享令全場嘉賓傻眼，直呼「分得太好了，完全不能接受」，連主持吳宗憲都看不過眼，批評要求女友躲在衣櫥內的男人太過份，「他根本不愛你」。

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