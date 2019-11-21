【附下載link】藝術家周街貼1:1 AirPods貼紙　果粉反應超爆笑

對AirPods用家來說，最令人崩潰的莫過於遺失了一邊耳機。美國有藝術家早前向果粉們開玩笑，製作了1:1的AirPods惡搞貼紙，更將貼紙「周街貼」，超像真效果令不少人走在路上都要突然停下，檢查自己的耳機是否意外跌於地上。

美國藝術家Pablo Rochat早前製作了1:1 AirPods貼紙，並在城市各個角落「周街貼」，與果粉開玩笑。（Twitter「PabloRochat」圖片）

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無線而且體積細小的AirPods是近年熱賣產品，早前推出的AirPods Pro更引來大批果粉入手，不過戴在耳上猶如無感亦有壞處，就是有機會遺失了也不知道，往往只能拿着單邊耳機飲恨。美國藝術家Pablo Rochat留意到這情況，自製了1:1 AirPods貼紙，並在城市各個角落「周街貼」，希望與市民開個玩笑。

Pablo表示，不時於街上見到有人拾起意外掉下的AirPods，認為如能營造「全城盡是AirPods」的場面，再看看會否有人嘗試拾起，應該會相當有趣。他製作好貼紙後，更將「犯罪經過」，即周圍貼這些超像真貼紙的過程拍片紀錄並上載至Twitter，吸引大批網民轉發及留言。

如Pablo所預料，惡作劇開始後，他曾目睹不少果粉嘗試拾起地上的AirPods，一摸才發現自己被騙。他受訪時表示：「有些人對此感到好笑，但有些人為我的惡作劇感到憤怒。大家輕鬆點吧！」

隨着AirPods Pro推出，Pablo也追上潮流，製作了AirPods Pro 貼紙，他更「與眾同樂」，於個人網站分享兩款貼紙的原始檔，看來日後在地上發現AirPods時，可能要想想是真貨還是貼紙了。

（綜合）

（01製圖）

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