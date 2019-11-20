收貼士為產婦趕吉時剖腹生仔　泰國醫生竟出手打護士搶手術室

不少孕婦都迷信孩子在吉時出生會特別好命，千方百計安排在特定時間分娩。泰國安納乍能府一名醫生疑因收了「好處費」，趕在吉時幫一名孕婦剖腹產子，因而出手打負責安排手術室的護士，該影片在網上流傳並引起熱議，相關部門決定將二人調職，並成立委員會調查事件。

泰國安納乍能府一名醫生疑因收了「好處費」，趕在吉時幫一名孕婦剖腹產子，因而出手打負責安排手術室的護士。（網上影片截圖）

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據當地傳媒報道，一般手術室人員打架的影片在網上流傳，影片中的醫生在本月13日要求使用手術室，但由於手術室被長期佔用，需排隊等待，醫生疑因收取病人的「好處費」，堅持趕在吉時剖腹接生，遂與負責安排手術室的護士發生爭執，並出手打她。

醫生疑因收取病人的「好處費」，堅持趕在吉時剖腹接生，遂與負責安排手術室的護士發生爭執，並出手打她。（網上影片截圖）

此事引發網上熱議，安納乍能醫院管理層緊急召開會議，目前已經成立調查委員會，確保公平公正地對待涉事各方，估計一周內有結論。另外，涉事雙方將立即調離手術室，從今日（20日）起將被發配到安納乍能府公共衛生局任職。

涉事護士的丈夫則透露，為爭手術室而發生衝突已經發生過不下10次，醫生和護士都已經到了無視彼此的地步。有消息稱，即使是公立醫院的手術室，該醫生還是收取每位病人3000至5000泰銖（約778至1296港元）不等的貼士。

（世界日報）