台店家拉鐵閘開舖發現「懸浮貓」　細看下驚動獸醫的真相竟是…

對周遭事物保持警惕，有時可能會拯救到小生命。台北內湖一間食店日前清早準備開店時，發現鐵閘傳出聲響和人群騷動聲，到門口乍看之下以為一隻「懸浮貓」在鐵閘和櫥窗之間，並一臉無奈樣與店員對看。店員細看後發現貓貓原來是夾在中間，難以動彈，故立即求助附近的獸醫。

虎斑貓夾在鐵閘與櫥窗之間。（fb專頁「老士林烤肉飯-內湖店」圖片）

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「老士林烤肉飯-內湖店」上周六（16日）在facebook專頁講述事件。店員當天早上準備開店，並一如既往地升起部分鐵閘通風，但聽到店外突然有人叫喊，故跑到門外查看，竟看到一隻虎斑貓夾在鐵閘與櫥窗之間不願下來，貓的主人心急求救，眾人當刻亦不敢輕舉妄動。

店員一問之下，原來店家附近是一間動物醫院，較早時有家貓竄出寵物籠，並跑到店家鐵閘的罅隙和往上攀爬。由於擔心誤傷虎斑貓，店員其後找來醫院獸醫，聯同主人希望合力救出貓貓，可惜他們花近半小時，該虎斑貓仍在鐵閘打的瞬間逃竄，消失在眾人視線中。

店家遂在網上發文，希望當地居民若發現該虎斑貓，可聯絡他們或動物醫院。店家為拯救小貓延遲營業，又出心出力協助找貓，不少網民直呼該店為「愛心店家」，紛紛祝願小貓平安無事和盡快回家。

（fb專頁「老士林烤肉飯-內湖店」）

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