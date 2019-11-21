內地女半夜收小三挑釁訊息　上門尋夫被砍傷　半邊臉變「小丑嘴」

做小三已經不對了，居然還要劃破大婆的半張臉。貴州一名約30歲的女子小娟（化名），與丈夫初中就交往，但發現他近來在外面藏了小三。日前，小娟和兒子身體不適，想丈夫回家照顧，卻收到小三用丈夫手機發訊息，挑釁道：「姐姐，他睡着了。」之後小娟上門理論時，竟被小三用刀砍傷，在她半邊臉上劃上一刀，出現一道「小丑嘴」一樣的傷口，但最令小娟心碎的是她一直向丈夫求救，丈夫卻躲在小三香閨內。

小娟被小三斬傷，嘴角被劃出長長的傷痕。（微博影片截圖）

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住在貴州安順市紫雲縣的小娟，和丈夫讀初中時已在交往，到結婚生子已經一起15年。雖然有傳丈夫外遇，但她一直不相信，到近來丈夫行為異常，經常找藉口不回家。有天孩子發燒，小娟又剛好不適，遂發訊息叫丈夫回家照顧孩子，但一直沒回覆。

小娟發訊息找丈夫，未料回覆她的是小三。（微博圖片）

直到凌晨3時，丈夫終於回覆，但內容卻是「姐姐，他睡着了，再愛也不要卑微到塵埃好嗎？」隨後更錄了一段丈夫打打鼾的錄音，小娟氣得發瘋，狂問女子是誰，但她沒再回覆。

小娟相信那就是傳聞中丈夫的小三郭某，第二天早上，她去到郭某家門口尋夫。小娟受訪時表示，她一早到郭某家門口等，知道小三和丈夫在屋內，就不停叫丈夫出來，起初她還想挽回婚姻，未料丈夫直接說要離婚，提出要搬到親戚家住幾天冷靜一下。

小三在半夜用小娟丈夫的手機發訊息挑釁。（微博圖片）

到11月10日中午，小娟發現丈夫的車泊在郭某樓下，她馬上打給家人，叫他們抱着孩子過來，迫丈夫回家。小娟一氣下拿起一塊磚頭想把門砸開。小娟砸了幾分鐘後，郭某拿着刀打開門，大叫一句「你不要以為不敢動你」，隨即用刀往她臉上砍。

郭某一刀刀砍下去，小娟抓着她的手，並大聲求救，雙方都花光力氣。之後出現令小娟心碎一幕，郭某開口叫她的丈夫出來，只叫了3下，丈夫就開門出來，而她被刀砍時，丈夫一直躲在屋內。當小娟家人趕到後，丈夫才奪走郭某手上的刀。

小娟的臉被劃出一道10厘米的刀傷，由嘴角往上，儼如半邊「小丑嘴」，還在醫院治理。內地傳媒聯絡到小三郭某，她說自己已經回了老家，沒什麼可以說，會交給公安處理。然而，小娟家人批評郭某持刀傷人後沒有被捕，由於雙方都有傷，公安暫列為「行政案件」，家人目前希望先治好小娟的傷，並明言會追究刑事責任。

（綜台）