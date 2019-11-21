「微波爐壞了」　超意外故障情況笑爆網民　原來受害者唔只一個

電器故障有很多種情況，但怎會想到可以這樣壞掉！一名日本網民近日在Twitter分享一件趣事，指收到家人傳來訊息寫着「微波爐壞掉了」，他當時不以為意，認為只是按了沒有反應，或是無法加熱之類的問題，但再看看傳來的短片，讓他在電車上忍不住瘋狂爆笑。

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從Twitter網民「void_housoujiko」上載的影片可見，當完成加熱後，其家人伸手打開微波爐，下一秒竟是連整道塑膠門框和把手都被扯了下來，遺留金屬部分，對這個狀況一下子完全無法入手。樓主補充指，這部微波爐已經用了6年，是時候要換一部新機。

同場加映：微波爐叮玻璃盒會爆炸？ ↓↓↓

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短短7秒鐘的影片引起哄動，不足一星期已逾22萬次觀看，但原來樓主並不孤單，很多網民都留言稱家中那部同款微波爐，都有一模一樣的狀況，「該不會是這個機型或門的構造，特別容易壞吧！」，有人則笑稱「是可以拆下的設計嗎？髒了還很方便清洗呢！」。